Vide jouets et puericulture à Virsac Salle polyvalente Virsac, 12 novembre 2023, Virsac.

Virsac,Gironde

L’Association des Parents d’Eleves de l’école de Virsac organise un vide jouet et puericulture pour collecter des fonds afin de participer financièrement aux différents projets éducatifs de l’école.

Buvette, snack sucré, panier repas sur commande..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association des Parents d?Eleves de l?école de Virsac is organizing a toy and nursery sale to raise funds for the school?s various educational projects.

Refreshments, sweet snacks, packed lunches to order.

La Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela de Virsac organiza una venta de juguetes y artículos de puericultura para recaudar fondos para los diversos proyectos educativos de la escuela.

Refrescos, aperitivos dulces y almuerzos para llevar por encargo.

Die Association des Parents d’Eleves de l’école de Virsac (Elternverein der Schule von Virsac) organisiert einen Spielzeug- und Kindersachenverkauf, um Geld zu sammeln, mit dem die verschiedenen Bildungsprojekte der Schule unterstützt werden sollen.

Getränke, süße Snacks und Lunchpakete auf Bestellung.

