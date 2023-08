Forum des associations, chasse au trésor et marché gourmand à Virsac Salle polyvalente Virsac, 9 septembre 2023, Virsac.

Virsac,Gironde

La commune de Virsac vous présente son programme de la rentrée et vous attende nombreux le samedi 9 septembre :

– De 16h15 à 17h : chasse au trésor « Pokémon » (inscription sur place).

Boissons, glaces, friandises et churros.

– De 17h à 19h : forum des associations : virsac en fête, la Pie Virsacaise, Santé Energie, La Flamme Virsacaise, Art et Partage, …

– De 19h à 23h30 : marché gourmand (pique-nique et glacière interdits) avec animations musicales..

Salle polyvalente

Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Virsac presents its back-to-school program and looks forward to seeing you on Saturday September 9:

– From 4.15pm to 5pm: « Pokémon » treasure hunt (registration on site).

Drinks, ice creams, sweets and churros.

– From 5pm to 7pm: associations forum: virsac en fête, la Pie Virsacaise, Santé Energie, La Flamme Virsacaise, Art et Partage, …

– 7pm to 11:30pm: gourmet market (picnics and coolers not permitted) with musical entertainment.

El municipio de Virsac presenta su programa de vuelta al cole y le espera el sábado 9 de septiembre:

– De 16:15 a 17:00: búsqueda del tesoro « Pokémon » (inscripción in situ).

Bebidas, helados, dulces y churros.

– De 17.00 a 19.00 h: foro de asociaciones: Virsac en fête, La Pie Virsacaise, Santé Energie, La Flamme Virsacaise, Art et Partage, etc.

– De 19.00 a 23.30 h: mercado gastronómico (no se admiten picnics ni neveras) con animación musical.

Die Gemeinde Virsac stellt Ihnen ihr Programm für den Schulanfang vor und erwartet Sie zahlreich am Samstag, den 9. September :

– Von 16.15 bis 17.00 Uhr: Schatzsuche « Pokémon » (Anmeldung vor Ort).

Getränke, Eis, Süßigkeiten und Churros.

– Von 17.00 bis 19.00 Uhr: Forum der Vereine: virsac en fête, la Pie Virsacaise, Santé Energie, La Flamme Virsacaise, Art et Partage, …

– Von 19 Uhr bis 23.30 Uhr: Gourmetmarkt (Picknick und Kühlbox verboten) mit musikalischer Unterhaltung.

