Conférence « Un patrimoine végétal local ? » Salle polyvalente Vire-Vent Dournazac, 18 novembre 2023, Dournazac.

Dournazac,Haute-Vienne

Conférence à la découverte de tout ce qui peut constituer notre patrimoine végétal local et qui participe à forger notre histoire régionale : variétés anciennes, arbres et plantes remarquables… Animée par Yann Duflot, chargé de mission arboricole. Réservation obligatoire..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

Salle polyvalente Vire-Vent rue Raoul Monribot

Dournazac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Conference to discover everything that makes up our local plant heritage and helps forge our regional history: old varieties, remarkable trees and plants… Hosted by Yann Duflot, in charge of arboriculture. Reservations required.

Una conferencia para descubrir todo lo que constituye nuestro patrimonio vegetal local y contribuye a forjar nuestra historia regional: variedades antiguas, árboles y plantas notables, etc. Presentación a cargo de Yann Duflot, responsable de arboricultura. Imprescindible reservar.

Konferenz zur Entdeckung all dessen, was unser lokales Pflanzenerbe ausmachen kann und unsere regionale Geschichte mitgestaltet: alte Sorten, bemerkenswerte Bäume und Pflanzen… Geleitet von Yann Duflot, Beauftragter für Baumzucht. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus