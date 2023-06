Journée astronomie Salle polyvalente Vinsobres, 24 juin 2023, Vinsobres.

Vinsobres,Drôme

En partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes de Vinsobres,l ‘Abeille vinsobraise propose une journée Astronomie avec Frédéric CHARFI astrophysicien, responsable de l’Observatoire de Vaison-la-Romaine et inventeur d’un Planétarium mobile..

2023-06-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-24 21:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with the Conseil Municipal des Jeunes de Vinsobres, the Abeille Vinsobraise is organizing an Astronomy Day with Frédéric CHARFI, astrophysicist, head of the Vaison-la-Romaine Observatory and inventor of a mobile Planetarium.

En colaboración con el Consejo Municipal de la Juventud de Vinsobres, la Abeille Vinsobraise organiza una Jornada de Astronomía con Frédéric CHARFI, astrofísico, director del Observatorio de Vaison-la-Romaine e inventor de un planetario móvil.

In Zusammenarbeit mit dem Jugendstadtrat von Vinsobres bietet die Abeille vinsobraise einen Astronomietag mit Frédéric CHARFI, Astrophysiker, Leiter des Observatoriums von Vaison-la-Romaine und Erfinder eines mobilen Planetariums, an.

