Après-midi jeux de société intergégérationnel Salle Polyvalente Vimory Catégorie d’Évènement: Vimory Après-midi jeux de société intergégérationnel Salle Polyvalente Vimory, 7 janvier 2024, Vimory. Après-midi jeux de société intergégérationnel Dimanche 7 janvier 2024, 13h00 Salle Polyvalente Après-midi jeux de société intergénérationnel pour petits et grands, entre amis ou en famille venez jouer à toutes sorte de jeux pour vous divertir et vous amuser, n’hésitez pas à apporter vos jeux de société ! Organisée par la municipalité dans la salle polyvalente pour passer un agréable moment. Ouvert à tous, gratuit Salle Polyvalente 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Vimory [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 10 58 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@quiers-sur-bezonde.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T13:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:00:00+01:00

2024-01-07T13:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:00:00+01:00 FMACEN045V509N7R Mairie Détails Catégorie d’Évènement: Vimory Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Ville Vimory Lieu Ville Salle Polyvalente Vimory latitude longitude 47.94565;2.68809

Salle Polyvalente Vimory https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vimory/