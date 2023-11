Marché de Noël Salle Polyvalente Vimory, 20 décembre 2023, Vimory.

Marché de Noël à la salle polyvalente avec de nombreux exposants, producteurs et artisans locaux, visite du Père Noël…

Salle Polyvalente 9 Rue de la Fontenelle, Vimory
Téléphone: 02 38 90 10 58
Site web: https://www.quiers-sur-bezonde.fr
Email: mairie@quiers-sur-bezonde.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:30:00+01:00 – 2023-12-20T19:30:00+01:00

Mairie