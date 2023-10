Escape Game « Le Manoir de la famille Kan Aïe » Salle Polyvalente Vimory Catégorie d’Évènement: Vimory Escape Game « Le Manoir de la famille Kan Aïe » Salle Polyvalente Vimory, 28 octobre 2023, Vimory. Escape Game « Le Manoir de la famille Kan Aïe » Samedi 28 octobre, 14h00 Salle Polyvalente Voir https://www.helloasso.com/associations/ape-les-canailles-bellegarde-quiers/evenements/escape-game-halloween Escape Game « Le Manoir de la famille Kan Aïe » organisé par l’APE Les Canailles à la salle des fêtsq. Des énigmes et jeux à faire en famille, à partir de 4 ans . Groupe de 6 personnes maximum, avec adulte obligatoire. Inscription sur https://www.helloasso.com/associations/ape-les-canailles-bellegarde-quiers/evenements/escape-game-halloween pour chaque créneau. Salle Polyvalente 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Vimory [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 90 10 58 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ape-les-canailles-bellegarde-quiers/evenements/escape-game-halloween »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ape-les-canailles-bellegarde-quiers/evenements/escape-game-halloween »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00 FMACEN045V50B9F8 APE Les Canailles Détails Catégorie d’Évènement: Vimory Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Ville Vimory Lieu Ville Salle Polyvalente Vimory latitude longitude 47.94565;2.68809

Salle Polyvalente Vimory https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vimory/