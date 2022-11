Marché de Noël Salle Polyvalente Vimory Catégorie d’évènement: Vimory

Marché de Noël Salle Polyvalente, 3 décembre 2022, Vimory. Marché de Noël Samedi 3 décembre, 10h00 Salle Polyvalente Venez découvrir le Marché de Noël de Chevillon-sur-Huillard organisé par l’association des Parents d’élèves. Salle Polyvalente 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Vimory L’association des Parents d’élèves de Chevillon-sur-Huillard organise son Marché de Noël.

Au programme : artisans et créateurs, vente de produits fait main, photos souvenirs réalisées par une photographe professionnelle de 15h à 17h. Balade en calèche avec le Père Noël de 15h30 à 16h30. Animations pour les enfants : Lego et ateliers créatifs.

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00 ©marché de Chevillon

