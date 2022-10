33ème Exposition des artistes locaux de Corquilleroy Salle Polyvalente Vimory Catégorie d’évènement: Vimory

33ème Exposition des artistes locaux de Corquilleroy Salle Polyvalente, 8 octobre 2022, Vimory. 33ème Exposition des artistes locaux de Corquilleroy 8 et 9 octobre Salle Polyvalente Pour cette 33ème Exposition des artistes locaux de Corquilleroy, de nombreuses découvertes vous attendent ! Salle Polyvalente 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Vimory Pour cette 33ème Exposition des artistes locaux de Corquilleroy retrouvez de la peintures, du dessin, de la sculpture, de la photographie et des travaux manuels …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T10:00:00+02:00

2022-10-09T18:00:00+02:00 ©artistescorquilleroy

Détails Catégorie d’évènement: Vimory Autres Lieu Salle Polyvalente Adresse 9 Rue de la Fontenelle, Vimory Ville Vimory lieuville Salle Polyvalente Vimory

Salle Polyvalente Vimory https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vimory/

