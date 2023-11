Journée folk de La Virevolte Salle polyvalente Victor de l’Aigle, Tracy-le-Mont (60) Journée folk de La Virevolte Salle polyvalente Victor de l’Aigle, Tracy-le-Mont (60), 10 février 2024, . Journée folk de La Virevolte Samedi 10 février 2024, 14h00 Salle polyvalente Victor de l’Aigle, Tracy-le-Mont (60) 9 € / 7 € L’après-midi, animée par le groupe Parasol : 14h à 17h : Stage de danse (mazurka, différentes figures de scottish, scottish impaire) Venez apprendre ou réviser les pas de la mazurka, une danse à trois temps très agréable. Vous pourrez aussi découvrir de nouvelles figures de scottish ainsi que la scottish impaire. Stage ouvert à toutes et tous, n’hésitez pas à réserver votre place ! 17h30 à 18h30 : Bal folk pour enfants (dès 6 ans) Le soir : 20h30 : Ouverture du bal par les élèves de l’Atelier Musical de l’Oise 21h : Bal folk avec le groupe Parasol (Gérard Godon et Catherine Grimault) Tarifs : Stage : 15 € Bal : 9€ / 7€ Stage + Bal (en prévente) : 20€ Bal enfants : participation libre source : événement Journée folk de La Virevolte publié sur AgendaTrad Salle polyvalente Victor de l’Aigle, Tracy-le-Mont (60) Rue Roger Salengro

Salle polyvalente Victor de l'Aigle, Tracy-le-Mont (60) Rue Roger Salengro

Salle polyvalente Victor de l'Aigle, 60170 Tracy-le-Mont, France

2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-11T00:30:00+01:00

Détails
Lieu Salle polyvalente Victor de l'Aigle, Tracy-le-Mont (60)
Adresse Rue Roger Salengro Salle polyvalente Victor de l'Aigle, 60170 Tracy-le-Mont, France

