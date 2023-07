Cet évènement est passé Guinguette Trad salle polyvalente, Vic-sur-Cère (15) Guinguette Trad salle polyvalente, Vic-sur-Cère (15), 18 juillet 2023, . Guinguette Trad Mardi 18 juillet, 20h30 salle polyvalente, Vic-sur-Cère (15) Gratuit Les Enfants du Trad, groupe de trad auvergnat, sera présent (avec cabrettes, accordéons et violons), pour animer cette soirée en plein air, gratuite, organisée par l’ASEC, comme tous les mardis de l’été (autres mardis : rock, variétés, blues…) (Association Spectacles En Carladès). Un moment festif pour partager les danses trad, avec animation des danses si nécessaire ! Venez nous rejoindre, pour danser, écouter (c’est gratuit) ou boire un coup en terrasse ! source : événement Guinguette Trad publié sur AgendaTrad salle polyvalente, Vic-sur-Cère (15) salle polyvalente, 15800 Vic-sur-Cère, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44044 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Autres

Lieu
salle polyvalente, Vic-sur-Cère (15)

Adresse
salle polyvalente, 15800 Vic-sur-Cère, France

