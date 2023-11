Marché de Noël Salle polyvalente Veulettes-sur-Mer, 2 décembre 2023, Veulettes-sur-Mer.

Veulettes-sur-Mer,Seine-Maritime

Marché de Noël organisé par Form Ze Culture en partenariat avec l’Epicerie O’ Caux Choix.

A la salle polyvalente de 10h à 18h.

Présence exceptionnelle du Père Noël, exposants, vin chaud, parade de noël, balades à poneys….

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Salle polyvalente

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Christmas market organized by Form Ze Culture in partnership with Epicerie O’ Caux Choix.

At the Salle Polyvalente from 10am to 6pm.

Exceptional presence of Santa Claus, exhibitors, mulled wine, Christmas parade, pony rides…

Mercado de Navidad organizado por Form Ze Culture en colaboración con Epicerie O’ Caux Choix.

En la sala polivalente, de 10.00 a 18.00 h.

Presencia excepcional de Papá Noel, expositores, vino caliente, desfile navideño, paseos en poni…

Weihnachtsmarkt, organisiert von Form Ze Culture in Partnerschaft mit dem Lebensmittelgeschäft O’ Caux Choix.

In der Mehrzweckhalle von 10 bis 18 Uhr.

Außergewöhnliche Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Aussteller, Glühwein, Weihnachtsparade, Ponyreiten…

