Loto de l’école de Verdets Salle Polyvalente, 19 mars 2023, Verdets Verdets.

Loto de l’école de Verdets

Rue des Pyrénées Salle Polyvalente Verdets Basses-Pyrénées Salle Polyvalente Rue des Pyrénées

2023-03-19 14:30:00 – 2023-03-19

Salle Polyvalente Rue des Pyrénées

Verdets

Basses-Pyrénées

Verdets .

L’association des parents d’élèves de Verdets a le plaisir de vous annoncer son loto annuel !

Une occasion en or de soutenir les projets pour les enfants et l’école tout en passant un bon moment en famille.

De nombreux lots seront à gagner (séjour Futuroscope, lots rafraichissants, nuitée dans un château, paniers garnis, places de rugby, entrées dans divers sites, entrée pour les Médiévales de Montaner, des lots à sensation, lots découvertes etc…).

Pour l’occasion, une buvette sera sur place afin de vous rafraichir et une vente de gâteaux pour satisfaire votre palais : le loto, ça creuse !

Tous les fonds récoltés lors de cet évènement financeront les projets de l’école et du matériel pédagogique pour tous les enfants de l’école classe unique de Verdets.

Venez soutenir notre école et nos enfants tout en passant une bonne journée de divertissement en famille ou entre amis.

L’association des parents d’élèves de Verdets a le plaisir de vous annoncer son loto annuel !

Une occasion en or de soutenir les projets pour les enfants et l’école tout en passant un bon moment en famille.

De nombreux lots seront à gagner (séjour Futuroscope, lots rafraichissants, nuitée dans un château, paniers garnis, places de rugby, entrées dans divers sites, entrée pour les Médiévales de Montaner, des lots à sensation, lots découvertes etc…).

Pour l’occasion, une buvette sera sur place afin de vous rafraichir et une vente de gâteaux pour satisfaire votre palais : le loto, ça creuse !

Tous les fonds récoltés lors de cet évènement financeront les projets de l’école et du matériel pédagogique pour tous les enfants de l’école classe unique de Verdets.

Venez soutenir notre école et nos enfants tout en passant une bonne journée de divertissement en famille ou entre amis.

Association scolaire les Wallabie

Les Wallabies

Salle Polyvalente Rue des Pyrénées Verdets

dernière mise à jour : 2023-03-11 par