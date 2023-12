LECTURE ARRANGÉE Salle Polyvalente Vattetot-sur-Mer, 16 décembre 2023 20:30, Vattetot-sur-Mer.

Vattetot-sur-Mer,Seine-Maritime

Dans le cadre du Festisol, Perma Nord Bénin proposera une lecture arrangée du livre de Moussa Maman Bello Renaître en Pays Dendi. Avec Patrick Condé, comédien et Bunmi Ode, pédiatre.

Je vous emmène à Bello-Tounga, en pays Dendi, dans le petit village de pêcheurs qui m’a vu naître.

Nous sommes au bout du monde, à l’extrême nord du Bénin, sur la rive droite du fleuve Niger. Réputés dans toute l’Afrique de l’Ouest pour leur savoir-faire dans la prise en charge des maladies mentales, les Dendis sont inséparables du fleuve. Que l’on soit guérisseur ou patient, aucun parcours n’est semblable. Pour nous, tout est lié, tout est relié. L’individu dans le groupe, le groupe dans le cycle des générations et le tout dans le cosmos.

Moussa Maman Bello, médecin, ethnopsychiatre et guérisseur.

Mise en cosmos – Agnès Laurent, Georges Peltier, Ariane Doublet, Jean-Claude Fonkenel, Jean Laurent, Valéry Gaillard.

Les recettes de la soirée serviront à soutenir des projets en direction des

habitants de Karimama au Nord Bénin..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Salle Polyvalente

Vattetot-sur-Mer 76111 Seine-Maritime Normandie



As part of Festisol, Perma Nord Bénin will present an arranged reading of Moussa Maman Bello’s book Renaître en Pays Dendi. With Patrick Condé, actor, and Bunmi Ode, pediatrician.

I’m taking you to Bello-Tounga, in Dendi country, to the little fishing village where I was born.

We’re at the end of the world, in the far north of Benin, on the right bank of the Niger River. Renowned throughout West Africa for their expertise in treating mental illness, the Dendis are inseparable from the river. Whether you’re a healer or a patient, no two journeys are alike. For us, everything is linked, everything is connected. The individual in the group, the group in the cycle of generations and the whole in the cosmos.

Moussa Maman Bello, physician, ethnopsychiatrist and healer.

Mise en cosmos – Agnès Laurent, Georges Peltier, Ariane Doublet, Jean-Claude Fonkenel, Jean Laurent, Valéry Gaillard.

Proceeds from the evening will go to support projects for the people of

karimama in northern Benin.

En el marco de Festisol, Perma Nord Bénin organiza una lectura concertada del libro de Moussa Maman Bello Renaître en Pays Dendi. Con Patrick Condé, actor, y Bunmi Ode, pediatra.

Les llevo a Bello-Tounga, en el país Dendi, al pueblecito de pescadores donde nací.

Estamos en el fin del mundo, en el extremo norte de Benín, en la orilla derecha del río Níger. Conocidos en toda África Occidental por su pericia en el tratamiento de enfermedades mentales, los dendis son inseparables del río. Ya seas curandero o paciente, no hay dos viajes iguales. Para nosotros, todo está ligado, todo está conectado. El individuo dentro del grupo, el grupo dentro del ciclo de generaciones y el todo dentro del cosmos.

Moussa Maman Bello, médico, etnopsiquiatra y curandero.

Mise en cosmos – Agnès Laurent, Georges Peltier, Ariane Doublet, Jean-Claude Fonkenel, Jean Laurent, Valéry Gaillard.

Los beneficios de la velada se destinarán a proyectos en favor de la población de Karimama, en el norte de Benín

karimama, en el norte de Benín.

Im Rahmen des Festisol wird Perma Nord Benin eine arrangierte Lesung aus dem Buch von Moussa Maman Bello Renaître en Pays Dendi anbieten. Mit Patrick Condé, Schauspieler, und Bunmi Ode, Kinderärztin.

Ich nehme Sie mit nach Bello-Tounga, ins Dendi-Land, in das kleine Fischerdorf, in dem ich geboren wurde.

Wir befinden uns am Ende der Welt, im äußersten Norden von Benin, am rechten Ufer des Flusses Niger. Die Dendis sind in ganz Westafrika für ihre Fähigkeiten im Umgang mit psychischen Krankheiten bekannt und untrennbar mit dem Fluss verbunden. Ob Heiler oder Patient, kein Weg gleicht dem anderen. Für uns ist alles miteinander verbunden, alles ist miteinander verknüpft. Das Individuum in der Gruppe, die Gruppe im Zyklus der Generationen und das Ganze im Kosmos.

Moussa Maman Bello, Arzt, Ethnopsychiater und Heiler.

Mise en cosmos – Agnès Laurent, Georges Peltier, Ariane Doublet, Jean-Claude Fonkenel, Jean Laurent, Valéry Gaillard.

Die Einnahmen des Abends dienen der Unterstützung von Projekten für die

bewohner von Karimama in Nordbenin.

