MARCHÉ DE NOËL Salle polyvalente Varennes-en-Argonne, 26 novembre 2023, Varennes-en-Argonne.

Varennes-en-Argonne,Meuse

Venez découvrir le marché de Noël de Varennes en Argonne où vous trouverez de nombreuses idées de cadeaux. Une restauration sur place vous sera également proposée.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Salle polyvalente rue Tabur

Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est



Come and discover the Varennes en Argonne Christmas market, where you’ll find plenty of gift ideas. On-site catering will also be available.

Venga a descubrir el mercado navideño de Varennes en Argonne, donde encontrará numerosas ideas para regalar. También habrá servicio de catering in situ.

Besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in Varennes en Argonne, wo Sie zahlreiche Geschenkideen finden werden. Vor Ort wird Ihnen auch eine Gastronomie angeboten.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU PAYS D’ARGONNE