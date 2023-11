[Marché de Noël] Salle polyvalente Varengeville-sur-Mer, 3 décembre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Ce dimanche, profitez d’une petite balade dans le charmant village de Varengeville pour flâner et faire quelques achats au Marché de Noël !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Salle polyvalente

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



This Sunday, enjoy a little stroll in the charming village of Varengeville to stroll and do some shopping at the Christmas Market!

Este domingo, dé un paseo por el encantador pueblo de Varengeville y haga algunas compras en el mercado de Navidad

Genießen Sie diesen Sonntag einen kleinen Spaziergang durch das charmante Dorf Varengeville, um zu bummeln und auf dem Weihnachtsmarkt einige Einkäufe zu tätigen!

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche