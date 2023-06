Peinture et sculpture Salle polyvalente Varaville, 15 juillet 2023, Varaville.

Varaville,Calvados

Près de 30 artistes exposent leurs œuvres aux styles variés. Aquarelles, huiles, pastels, sculptures, de quoi ravir tous les goûts. Cette année, l’invité d’honneur est Pierre Jeanne, Grand prix du jury de l’édition 2022..

Vendredi 2023-07-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-23 19:00:00. .

Salle polyvalente

Varaville 14390 Calvados Normandie



Nearly 30 artists with various styles invite you to dive into their universe. Oils, watercolors, pastels or sculpture, something to please all tastes. This year the guest of honor is Jacques Blondel!

Cerca de 30 artistas expondrán sus obras en una gran variedad de estilos. Acuarelas, óleos, pasteles, esculturas… hay para todos los gustos. El invitado de honor de este año es Pierre Jeanne, ganador del Gran Premio del Jurado 2022.

Fast 30 Künstler stellen ihre Werke in verschiedenen Stilen aus. Aquarelle, Ölgemälde, Pastelle, Skulpturen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der diesjährige Ehrengast ist Pierre Jeanne, der von der Jury mit dem Großen Preis der Ausgabe 2022 ausgezeichnet wurde.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité