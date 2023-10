Conférence « Tout sur la maladie d’Alzheimer » Salle Polyvalente Uzos, 3 novembre 2023, Uzos.

Uzos,Pyrénées-Atlantiques

Conférence débat sur les maladies neuro-évolutives , collaboration entre l’association « Roulez Seniors » et les Valhandises.

Après une introduction sur la sclérose en plaque par l’AFSEP, France Alzheimer 64 parlera de la maladie d’Alzheimer. Entrée libre.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Salle Polyvalente

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Conference-debate on neuro-evolutionary diseases, a collaboration between the « Roulez Seniors » association and the Valhandises.

After an introduction to multiple sclerosis by AFSEP, France Alzheimer 64 will talk about Alzheimer’s disease. Free admission

Conferencia-debate sobre las enfermedades neuroevolutivas, una colaboración entre la asociación « Roulez Seniors » y los Valhandises.

Tras una introducción a la esclerosis múltiple a cargo de la AFSEP, France Alzheimer 64 hablará de la enfermedad de Alzheimer. Entrada gratuita

Vortrag und Diskussion über neuro-evolutive Krankheiten , Zusammenarbeit zwischen dem Verein « Roulez Seniors » und den Valhandises.

Nach einer Einführung über Multiple Sklerose durch die AFSEP wird France Alzheimer 64 über die Alzheimer-Krankheit sprechen. Freier Eintritt

