BOOM D’HALLOWEEN salle polyvalente Uriménil, 31 octobre 2023, Uriménil.

Uriménil,Vosges

Les Z’affreux vous invitent à une Boom d’Halloween. Venez costumé pour profiter de la soirée et déguster quelques potions et limaçons..

Possibilité de commander des pizza jusqu’au 17/10.. Tout public

Mardi 2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. 0 EUR.

salle polyvalente

Uriménil 88220 Vosges Grand Est



Les Z’affreux invite you to a Halloween Boom. Come in costume to enjoy the evening and taste some potions and snails…

You can order pizza until 17/10.

Les Z’affreux le invitan a un Boom de Halloween. Ven disfrazado para disfrutar de la velada y degustar algunas pociones y caracoles…

Puedes pedir pizza hasta el 17/10.

Die Z’affreux laden Sie zu einem Halloween-Boom ein. Kommen Sie kostümiert, um den Abend zu genießen und einige Tränke und Schnecken zu probieren…

Es besteht die Möglichkeit, bis zum 17.10. Pizza zu bestellen.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT EPINAL ET SA REGION