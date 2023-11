Concours de Tarot Salle Polyvalente Treize-Septiers Catégories d’Évènement: Treize-Septiers

Vendée Concours de Tarot Salle Polyvalente Treize-Septiers, 16 décembre 2023, Treize-Septiers. Concours de Tarot Samedi 16 décembre, 14h00 Salle Polyvalente 13€ (boissons et pâtisseries comprises) Clôture des inscriptions : 8 décembre. Accueil à partir de 13h30.

Un lot par participant. Salle Polyvalente Rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « Tarot13septiers@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.88.36.43.13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00 Club de Tarot de Treize-Septiers

