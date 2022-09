Salon Culinaire 2022 – VENEZ RENCONTRER NOHA BAZ LES 8 et 9 OCTOBRE 2022 Salle Polyvalente Treize-Septiers Catégories d’évènement: Treize-Septiers

Salon Culinaire 2022 – VENEZ RENCONTRER NOHA BAZ LES 8 et 9 OCTOBRE 2022 Salle Polyvalente, 8 octobre 2022, Treize-Septiers. Salon Culinaire 2022 – VENEZ RENCONTRER NOHA BAZ LES 8 et 9 OCTOBRE 2022 8 et 9 octobre Salle Polyvalente Salon Culinaire 202 Salle Polyvalente Rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire Noha Baz est née à Alep en Syrie . Très rapidement, elle rejoint Beyrouth avec sa famille. Là elle se forme aux études de médecine. En pleine guerre du Liban, devenue pédiatre, elle travaille à l’hôpital Français et est témoin de la mort d’enfants. Naît alors l’idée de sauver ce peuple meurtri. En 1997 , Noha Baz fonde l’association « Les Petits Soleils » pour aider les enfants pauvres du Liban. Parallèlement à son engagement médical, Noha Baz se passionne pour la gastronomie, entreprend de Hautes études du goût et de la Gastronomie et décide de publier des livres dont l’unique but est la transmission du goût et des traditions des tables Libanaises.

