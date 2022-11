Le livre géant de la laïcité Salle polyvalente Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le livre géant de la laïcité Salle polyvalente, 5 décembre 2022, Toulouse. Le livre géant de la laïcité 5 – 16 décembre Salle polyvalente Cette exposition destinée à tous les publics a reçu le Prix de la Laïcité de la République Française en décembre 2021. Salle polyvalente 46 rue du Tchad, 31300 Toulouse Saint-Cyprien Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie Créée en partenariat avec le rectorat d’Aix-Marseille, cette exposition est ludique et facile d’accès. Elle répond au double objectif de favoriser la meilleure connaissance du droit en vigueur, tout en reposant les bases de la laïcité, protectrice des libertés individuelles et non pas réductrice de libertés comme ce principe est souvent présenté et/ou compris. Destiné à tous les publics, l’exposition est proposée dans un format d’exposition personnalisé pour la ville de Toulouse. Les mercredis après-midis du 7 et du 14 décembre, les enfants des centres de loisirs municipaux et le Conseil Municipal des Enfants seront accueillis. Vernissage Vendredi 9 décembre à 10h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T09:00:00+01:00

2022-12-16T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle polyvalente Adresse 46 rue du Tchad, 31300 Toulouse Saint-Cyprien Ville Toulouse Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Salle polyvalente Toulouse Departement Haute-Garonne

Salle polyvalente Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le livre géant de la laïcité Salle polyvalente 2022-12-05 was last modified: by Le livre géant de la laïcité Salle polyvalente Salle polyvalente 5 décembre 2022 Salle polyvalente Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne