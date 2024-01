Transhumance – Toutes les choses géniales Salle polyvalente Touillon-et-Loutelet Catégories d’Évènement: Doubs

Touillon-et-Loutelet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02 21:30:00 . Pièce de Duncan Macmillan et Jonny Donahoe Entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux, « Toutes les choses géniales » est une proposition théâtrale inclassable. Imprégné de toute la chaleur et de la mélancolie liées aux impressions d’enfance, c’est un texte léger sur un sujet grave, où chacun est invité à se questionner sur son rapport à la vie et à la mort mais avec un humour vivifiant. EUR.

Salle polyvalente

Touillon-et-Loutelet 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

