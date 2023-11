Réveillon St Sylvestre Salle polyvalente Tiranges, 31 décembre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

Cette année le Tire en Joie propose de fêter la nouvelle année dans 2 salles à Tiranges et à Boisset. Même spectacle de « Cabaret Parisien » (danse, magie et chant) mais avec 2 DJ’s. Résa obligatoire au tire en joie ou office de tourisme de Bas en Basset.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . .

Salle polyvalente

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This year, Tire en Joie will be celebrating the New Year in 2 venues in Tiranges and Boisset. Same « Cabaret Parisien » show (dance, magic and singing) but with 2 DJ’s. Reservations required at Tire en joie or Bas en Basset tourist office

Este año, Tire en Joie celebrará el Año Nuevo en 2 locales de Tiranges y Boisset. El mismo espectáculo de « Cabaret Parisien » (baile, magia y canto) pero con 2 DJ. Reserva obligatoria en Tire en Joie o en la oficina de turismo de Bas en Basset

Dieses Jahr schlägt Tire en Joie vor, das neue Jahr in 2 Sälen in Tiranges und Boisset zu feiern. Die gleiche Show des « Cabaret Parisien » (Tanz, Magie und Gesang), aber mit zwei DJs. Reservierungen sind im Tire en joie oder im Tourismusbüro von Bas en Basset erforderlich

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron