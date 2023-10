Hallo Karaoké Ween au Tire en Joie Salle polyvalente Tiranges, 28 octobre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

Le Tir en Joie vous propose une soirée endiablée pour petits et grands dès 19h30 Diner Karaoké dansant – Avec Goldo animations -

Concours du plus beau déguisement

Gratuit pour tous à partir de 23h00.

2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . .

Salle polyvalente le Bourg

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Tir en Joie offers a wild evening for young and old from 7:30 pm Karaoke dinner and dance – with Goldo animations -

Costume contest

Free for all from 11:00 pm

Tir en Joie propone una velada salvaje para grandes y pequeños a partir de las 19.30 h Cena karaoke y baile -con animaciones de Goldo-

Concurso para el mejor disfraz

Gratis para todos a partir de las 23.00

Der Tir en Joie bietet Ihnen einen wilden Abend für Groß und Klein ab 19:30 Uhr Diner Karaoke Dansant – Mit Goldo animations -

Wettbewerb um das schönste Kostüm

Kostenlos für alle ab 23.00 Uhr

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron