Semaine bleue : Spectacle de magie Salle polyvalente Tiranges, 7 octobre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

Le Tire en Joie participe à la semaine bleue du 4 au 8 Octobre et propose un spectacle de magie avec Jack Revax pour petits et grands. Goûter offert par le Tire en Joie.

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Salle polyvalente le bourg

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Le Tire en Joie is taking part in Blue Week from October 4 to 8, with a magic show by Jack Revax for young and old. Snack offered by Le Tire en Joie

Le Tire en Joie participa en la Semaine Bleue (Semana Azul) del 4 al 8 de octubre y ofrece un espectáculo de magia con Jack Revax para grandes y pequeños. Merienda ofrecida por Le Tire en Joie

Le Tire en Joie nimmt an der Blauen Woche vom 4. bis 8. Oktober teil und bietet eine Zaubershow mit Jack Revax für Groß und Klein an. Von Tire en Joie angebotener Imbiss

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron