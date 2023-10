Semaine bleue : Loto intergénérationnel en binôme Salle polyvalente Tiranges, 5 octobre 2023, Tiranges.

Tiranges,Haute-Loire

Dans le cadre de la semaine bleue, un loto intergénérationnel en binôme (1 adulte/1enfant) est proposé. nombreux lots à gagner. Goûter offert par le CCAS de Tiranges.

Salle polyvalente le bourg

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Semaine Bleue, an intergenerational bingo for pairs (1 adult/1child). Lots of prizes to be won. Snack offered by the Tiranges CCAS

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), se celebrará una lotería intergeneracional por parejas (1 adulto/1 niño), con muchos premios para ganar. Merienda ofrecida por la CCAS de Tiranges

Im Rahmen der Blauen Woche wird ein generationenübergreifendes Lotto in Paaren (1 Erwachsener/1Kind) angeboten. Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen. Vom CCAS von Tiranges angebotener Imbiss

