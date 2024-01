Concours de belote salle polyvalente Thuré Thuré, vendredi 16 février 2024.

Concours de belote Concours de belote organisé par l’US Thuré/Besse Vendredi 16 février, 19h00 salle polyvalente Thuré sur inscription

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:00:00+01:00

L’US Thuré/Besse organise un concours de belote, vendredi 16 février 2024, à la salle des fêtes de Thuré.

Ouverture des portes à 19h00.

Inscription 15€ / équipe

Buvette et restauration sur place.

salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 99 55 75 54 06 89 49 89 95 06 21 70 09 23

