Le théâtre des messagers salle polyvalente Thuré Thuré, samedi 3 février 2024.

Le théâtre des messagers présente trois pièces de Anton Tchekhov 3 et 4 février salle polyvalente Thuré Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Le théâtre des messagers présente Anton Tchekhov :

La demande en mariage : courte comédie qui met en scène un jeune homme nerveux qui demande la main d’une jeune femme. Cependant, la pièce tourne rapidement en farce hilarante alors que les personnages sont aux prises avec des malentendus et des querelles insignifiantes. Tchekhov explore les thèmes de l’incommunicabilité et des conflits familiaux dans un style comique.

Le chant du Cygne : pièce qui aborde la fin de vie d’un acteur célèbre, Svetlovidov. La pièce explore la solitude, la perte de sens et le désespoir existentiel de l’acteur vieillissant. Tchekhov utilise ce personnage pour examiner la nature éphémère de la gloire et le déclin de l’individu.

L’ours : comédie qui raconte l’histoire d’une veuve, Mme Popova, en deuil de son mari décédé. Un créancier impitoyable, Smirnov, vient réclamer une dette impayée, mais leur confrontation se transforme en une bataille verbale comique entre les deux personnages. Tchekhov explore les thèmes de l’amour, de l’orgueil et de la transformation des caractères au fil de la pièce.

Renseignements au 06.49.43.74.73 ou 06.61.26.60.28

salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine

