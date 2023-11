Marché de Noël Thuré salle polyvalente Thuré Thuré Catégories d’Évènement: Thuré

Vienne Marché de Noël Thuré salle polyvalente Thuré Thuré, 10 décembre 2023, Thuré. Marché de Noël Thuré Dimanche 10 décembre, 09h00 salle polyvalente Thuré Entrée libre Marché de Noël, dimanche 10 décembre 2023, salle des fêtes de Thuré, de 9h00 à 18h00. Animations par M. REAULT et visite du Père Noël. Restauration sur place au 06.31.07.52.50. salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

