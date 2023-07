Randonnée semi nocturne salle polyvalente Thuré Thuré Catégories d’Évènement: Thuré

Vienne Randonnée semi nocturne salle polyvalente Thuré Thuré, 25 juillet 2023, Thuré. Randonnée semi nocturne Mardi 25 juillet, 18h30 salle polyvalente Thuré Sur inscription Randonnée semi nocturne, mardi 25 juillet, à 18h30 à la salle des fêtes de Thuré. Pique-nique tiré du sac à dos.

Inscription auprès de Paulette POUPIN. salle polyvalente Thuré rue du vieux palais thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.23.29.94.79 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T18:30:00+02:00 – 2023-07-25T22:30:00+02:00

2023-07-25T18:30:00+02:00 – 2023-07-25T22:30:00+02:00 Randonnée Détails Catégories d’Évènement: Thuré, Vienne Autres Lieu salle polyvalente Thuré Adresse rue du vieux palais thuré Ville Thuré Departement Vienne Lieu Ville salle polyvalente Thuré Thuré

salle polyvalente Thuré Thuré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thure/