Le trésor du Capitaine O’Brian Salle polyvalente Thimory, 9 décembre 2023, Thimory.

À l’abordage !

« Le trésor du capitaine O’Brian » est un spectacle participatif qui raconte les déboires et les défis que devra subir le jeune pirate Yann pour retrouver le trésor de son oncle.

Le jeune pirate Yann dit « La boussole » veut devenir capitaine. Un beau matin, il reçoit une lettre énigmatique de son oncle le célèbre capitaine pirate « O’Brian ».

Yann est mis au défi de retrouver un mystérieux trésor caché sur une île mystérieuse. S’il réussit, son oncle le nommera capitaine…

Cette aventure l’entraînera à lever un équipage, à affronter les terribles pirates du repère d’Eric le noir, à résoudre des énigmes pour enfin trouver l’île mystérieuse.

Pour réussir son aventure, Yann a besoin du public. C’est lui qui formera son équipage, il va nommer différents spectateurs aux postes clef et leur apprendre les manœuvres à bord ! L’aide de l’équipage sera des plus utiles pour affronter les énigmes et les dangers de l’océan…

Spectacle participatif dans un décor de flibustier, interprété par un comédien en costume d’époque avec comédie, énigmes à résoudre, tours de magie, voix off, musique et mise en lumière.

Salle polyvalente THIMORY Thimory 45260 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T15:50:00+01:00

COMPAGNIE DU BORD DES MONDES