Viendez Voir invite Lune à Tics Salle polyvalente | Taintrux Taintrux Catégories d’évènement: Taintrux

Vosges

Viendez Voir invite Lune à Tics Salle polyvalente | Taintrux, 25 mars 2023, Taintrux. Viendez Voir invite Lune à Tics Samedi 25 mars 2023, 20h30 Salle polyvalente | Taintrux

Entrée 8,00 €

Bal Folk à Taintrux avec les groupes Lune à Tics et Viendez Voir. Salle polyvalente | Taintrux 9 Chemin de l’Épine, 88100 Taintrux Taintrux 88100 Vosges Grand Est Après le match aller Luna/VV, à Villers-lès-Nancy en avril 2022, venez assister au retour à: la salle polyvalente de Taintrux

le samedi 25 mars 2023 à 20H30 Ca va pulser: bal rythmé, aux danses variées avec deux groupes lorrains qu’on ne présente plus. Buvette et petite restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Taintrux, Vosges Autres Lieu Salle polyvalente , Taintrux Adresse 9 Chemin de l'Épine, 88100 Taintrux Ville Taintrux lieuville Salle polyvalente , Taintrux Taintrux Departement Vosges

Salle polyvalente , Taintrux Taintrux Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taintrux/

Viendez Voir invite Lune à Tics Salle polyvalente | Taintrux 2023-03-25 was last modified: by Viendez Voir invite Lune à Tics Salle polyvalente | Taintrux Salle polyvalente , Taintrux 25 mars 2023 Salle polyvalente | Taintrux Taintrux Taintrux

Taintrux Vosges