CONCERT DU NOUVEL AN 2024 SALLE POLYVALENTE – STADE MUNICIPAL Mazeres Lezons, 20 janvier 2024, Mazeres Lezons.

CONCERT DU NOUVEL AN 2024Sous la houlette d’Alain Perpetue, l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest, accompagné de Charlotte Kouby (mezzo-soprano) et Victor Dahhani (ténor), revient pour nous offrir un panel d’œuvres les plus emblématiques du répertoire symphonique et lyrique. « Finlandia » de Jan Sibelius ouvrira ce concert puis Giacomo Puccini, Franz Schubert, Georges Bizet et W.A Mozart seront mis à l’honneur. Dans la seconde partie on appréciera la joie de vivre et la convivialité qui font le charme de l’esprit viennois avec Johann Strauss et Franz Lehar mais aussi la tendresse avec Piotr Tchaïkovski. Un extrait de la « Traviata » de Giuseppe Verdi clôturera la soirée. Charlotte KOUBY (mezzo-soprano) et Victor DAHHANI (ténor)Direction musicale : Alain PERPETUEPROGRAMME :Jan SIBELIUS : Finlandia op. 26 (9’40) W.A MOZART : air « Parto ! ma tu ben mio » extrait de l’acte I de la Clémence de Titus pour mezzo-sopranoFranz SCHUBERT : Entracte n°3 de Rosamunde en sib majeur D797 8’ Giacomo PUCCINI : Nessun dorma extrait de Turandot pour ténorGeorges BIZET : Suite de Carmen (Prélude, Aragonaise, Toreador) et Habanera pour mezzo-sopranoENTRACTECarl-Maria von WEBER : Ouverture du Freischütz Johann et Josef STRAUSS : Pizzicato polka (3’31’’) Gaetano DONIZETTI : Una furtiva lagrima extrait de l’Élixir d’amour – acte II, scène 2 pour ténorEdward GRIEG : Le matin, 1er mouvement de la Suite extrait de Peer Gynt Franz LEHAR : L’heure exquise extrait de La veuve joyeuse (duo) Piotr-Illich TCHAÏKOVSKI : Valse des fleurs du ballet Casse-noisette Eduardo CAPUA : O sole mio pour ténorGiuseppe VERDI : Libiamo, ne’ lieti calici extrait de Traviata (duo) Bis : Augustin LARA : Granada (duo)Johann STRAUSS (Père) : Marche de Radetzky

Tarif : 7.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30

SALLE POLYVALENTE – STADE MUNICIPAL RUE DU 8 MAI 1945 64110 Mazeres Lezons