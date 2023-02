Stage d’arts corporels asiatiques en breton Salle polyvalente – St Jacques-de la Lande Sant-Jakez-al-Lann Catégories d’Évènement: Il-ha-Gwilen

60 € ▼ 3 séances ▼ QIGONG par Arnaud ABDUL-SATER YOGA par Sébastien GUINIER DANSE INDIENNE par Yvon BOURLÈS ▼ TARIF et MODALITÉS ▼ Tarif unique : 60€ la journée Venir en tenue confortable et prévoir chaussures souples Apporter son pique-nique (nous prendrons le repas en commun) Pas de niveau spécifique de pratique corporelle requis. Pas de niveau spécifique en breton non plus : la journée sera immersive, nous laissons à chacun·e l’appréciation de sa propre aptitude à en retirer les meilleurs fruits possibles, quelle que soit sa pratique de la langue. ▼INSCRIPTIONS ICI ▼ yvon.bourles@orange.fr

Avant le samedi 4 mars pour le stage de Saint-Jacques-de-la-Lande

Nombre de places limité Pour confirmer votre inscription, envoyez un chèque d’arrhes de 20€ à l’ordre de Mira-Baï à :

Yvon Bourlès

13 square de la Rance

35000 Rennes Si le nombre d’inscriptions s’avérait insuffisant ou si les règles sanitaires nous y contraignaient, nous nous réservons la possibilité d’une annulation et vous préviendrions bien sûr quelques jours en amont. Salle polyvalente – St Jacques-de la Lande 7 All. de la Gautrais, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande Sant-Jakez-al-Lann 35136 Il-ha-Gwilen Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T08:00:00+00:00 – 2023-03-11T15:30:00+00:00

