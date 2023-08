Atelier d’écriture Salle polyvalente Sorde-l’Abbaye, 6 septembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

Sorde-l’Abbaye,Landes

Des exercices et des jeux d’écriture pour aller vers des récits plus longs selon vos envies !

Gratuit / Sur réservation..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 20:30:00. EUR.

Salle polyvalente

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Writing exercises and games to help you create longer stories to suit your mood!

Free / Reservations required.

Ejercicios de escritura y juegos para ayudarle a escribir historias más largas a su gusto

Gratuito / es necesario reservar.

Übungen und Schreibspiele, um nach Lust und Laune zu längeren Erzählungen zu gelangen!

Kostenlos / Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans