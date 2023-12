Marché de Noël Salle polyvalente Soligny-la-Trappe, 4 décembre 2023, Soligny-la-Trappe.

Soligny-la-Trappe,Orne

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Soligny-la-Trappe.

Nombreux exposants, producteurs locaux et artisans. Tombola.

Séance photos de 10h à 18h, conteur à 10h et 14h, visite du Père Noël à 11h et 15h.

Crêpes et buvette sur place..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Salle polyvalente

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie



Christmas market organized by the Soligny-la-Trappe Comité des fêtes.

Many exhibitors, local producers and craftsmen. Tombola.

Photo session from 10am to 6pm, storyteller at 10am and 2pm, visit from Santa Claus at 11am and 3pm.

Crepes and refreshments on site.

Mercado de Navidad organizado por el comité de fiestas de Soligny-la-Trappe.

Numerosos expositores, productores y artesanos locales. Tómbola.

Sesión fotográfica de 10.00 a 18.00 h, cuentacuentos a las 10.00 y 14.00 h, visita de Papá Noel a las 11.00 y 15.00 h. Crepes y refrescos in situ.

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee von Soligny-la-Trappe.

Zahlreiche Aussteller, lokale Produzenten und Kunsthandwerker. Tombola.

Fotoshooting von 10 bis 18 Uhr, Märchenerzähler um 10 und 14 Uhr, Besuch des Weihnachtsmanns um 11 und 15 Uhr.

Crêpes und Erfrischungsgetränke vor Ort.

