Soirée Irlandaise et Bal Salle polyvalente, Soliers (14)

Soirée Irlandaise et Bal Salle polyvalente, Soliers (14), 18 mars 2023, . Soirée Irlandaise et Bal Samedi 18 mars 2023, 21h00 Salle polyvalente, Soliers (14)

10 euros

avec The Troubadoors Salle polyvalente, Soliers (14) 9, Rue de la Résistance Salle polyvalente, 14540 Soliers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40186 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Retenez la date pour cette journée irlandaise pour la St Patrick. le programme plus détaillé est à venir pour une grosse soirée avec les Troubadoors et autres musiciens ..préparez vos choppes pour la bière et vos jambes pour la danse ! source : événement Soirée Irlandaise et Bal publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:00:00+01:00

2023-03-19T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle polyvalente, Soliers (14) Adresse 9, Rue de la Résistance Salle polyvalente, 14540 Soliers, France Age maximum 110 lieuville Salle polyvalente, Soliers (14)

Salle polyvalente, Soliers (14) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//