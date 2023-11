Téléthon Salle polyvalente Simacourbe, 9 décembre 2023, Simacourbe.

Simacourbe,Pyrénées-Atlantiques

Présentation et démonstration de Muay Thaï. Possibilité d’Initiation..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Simacourbe 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Muay Thai presentation and demonstration. Initiation possible.

Presentación y demostración de Muay Thai. Posibilidad de iniciación.

Präsentation und Vorführung von Muay Thai. Möglichkeit zur Einführung.

