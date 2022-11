Téléthon folk Salle Polyvalente, Sèvres-Anxaumont (86)

entrée libre

avec Accord’hier Salle Polyvalente, Sèvres-Anxaumont (86) Route de Bignoux Salle Polyvalente, 86800 Sèvres-Anxaumont, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39691 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] animation dans le cadre du téléthon… Les recettes entrées et boissons seront reversées intégralement au profit du téléthon… aprés midi récréatif autour du chant, de la danse et de la musique traditionnelle… contact : MARTINE NAUD au 05 49 44 20 42 source : événement Téléthon folk publié sur AgendaTrad

