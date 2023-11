THE WACKY JUGS | Rural Blues – Festival Blues Salle polyvalente Sèvremoine, 22 mars 2024, Sèvremoine.

THE WACKY JUGS | Rural Blues – Festival Blues Vendredi 22 mars 2024, 20h30 Salle polyvalente Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Les Wacky Jugs ont relevé le défi de réinventer un genre aussi ancien et mondialement pratiqué que le blues.

Fouillant le passé pour y dénicher des grooves oubliés, le groupe s’est vite découvert un potentiel bien plus vaste : créer un son unique et original, avec une identité rurale et urbaine à la fois, sur le socle de l’harmonica et de la contrebasse auquel s’ajoute l’audace de la mandoline et de l’accordéon.

L’originalité n’a pas échappé au jury du « International Blues challenge » de Memphis, qui leur a décerné le premier prix en 2022, faisant des Wacky Jugs le premier groupe européen à gagner ce titre.

Durée : 2h

Dans le cadre du temps fort A CUP OF BLUES, organisé en partenariat avec Le Théâtre Saint-Louis et le Jardin de Verre de Cholet ainsi que l’Espace culturel Léopold Senghor au May-sur-Èvre

*Sur présentation du billet de l’un des spectacles de « A Cup of Blues », vous bénéficiez du tarif réduit pour les autres concerts de ce temps fort.

Avec la participation de l’école de musique de Sèvremoine

Salle polyvalente 1 rue chemin des dames, saint germain sur moine Sèvremoine 49230 Saint-Germain-sur-Moine Maine-et-Loire Pays de la Loire

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:30:00+01:00

blues grooves oubliés