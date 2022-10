GUILTY DELIGHT | A CUP OF BLUES – Lose Control Salle polyvalente Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Tarifs : Abonné 12€ | Plein 16€ | Réduit 14€ | Très réduit 10€ | Pass’ Famille 35€

Une ambiance qui fait du bien Salle polyvalente 1 rue chemin des dames, saint germain sur moine Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire Guilty Delight («plaisir coupable» en anglais) est un subtil mélange entre le blues et la soul.

Ce jeune groupe arrageois aux multiples influences, du funk, au jazz, sans oublier le reggae, met au goût du jour les bons vieux riff blues et la chaleur de la soul des années 60.

Il y a forcément un morceau qui vous fera balancer la tête, taper du pied, ou bouger le corps tout entier !

_

Dans le cadre du temps fort « A Cup of Blues » du vendredi 3 au samedi 11 mars, en partenariat avec le Théâtre Saint-Louis et le Jardin de Verre à Cholet et l’Espace culturel Léopold Senghor au May-sur-Èvre.

Sur présentation du billet de l’un des spectacles de « A Cup of Blues », vous bénéficiez du tarif réduit pour les autres concerts de ce temps fort.

Avec la participation de l’école de musique de Sèvremoine.

