RÉUNION PUBLIQUE AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE Salle polyvalente Sérigné, 16 novembre 2023, Sérigné.

Sérigné,Vendée

Améliorer le confort de votre logement ? Bénéficiez d’aides financières !.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Salle polyvalente

Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire



Improve the comfort of your home? Benefit from financial aid!

¿Quiere mejorar el confort de su hogar? ¡Benefíciese de una ayuda financiera!

Möchten Sie den Komfort Ihrer Wohnung verbessern? Profitieren Sie von finanziellen Hilfen!

Mise à jour le 2023-11-03 par Vendée Expansion