Loto de la Sennelycienne Salle Polyvalente Sennely, 26 novembre 2023, Sennely.

Sennely,Loiret

L’Association La Sennelycienne organise un loto à la Salle Polyvalente de Sennely, aux Portes de Sologne.

En famille ou entre amis..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. 20 EUR.

Salle Polyvalente

Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire



The Association La Sennelycienne is organizing a bingo at the Salle Polyvalente in Sennely, Portes de Sologne.

With family or friends.

La Asociación La Sennelycienne organiza un bingo en la Sala Polivalente de Sennely, Portes de Sologne.

En familia o con amigos.

Der Verein La Sennelycienne organisiert ein Lotto in der Mehrzweckhalle von Sennely, an den Portes de Sologne.

Mit der Familie oder Freunden.

