avec Fresquel salle polyvalente selon météo, Issel (11) 5, Chemin de l’Orient salle polyvalente selon météo, 11400 Issel, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39426 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le tout nouvel atelier de danse d’Issel organise un bal traditionnel. Le vendredi 16 décembre, jour de marché de noel à Issel, le groupe Fresquel vous propose une exploration des danses du répertoire traditionnel. Renseignements : 06 25 03 32 43 La participation est libre mais souhaitée pour que vive l’atelier de danses et l’association la Tortue dans le paysage local. Venez nombreux !! source : événement Bal trad à Issel publié sur AgendaTrad

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-17T00:30:00+01:00

