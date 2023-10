Savennes Night Fever Salle polyvalente Savennes, 2 mars 2024, Savennes.

Savennes,Creuse

Marche pédestre nocturne de 5 kms 100 % nature, dans la forêt de Chabrières.

Ouverte aux adultes à partir de 16 ans.

Lampe frontale obligatoire.

Une soupe est offerte aux participants à leur arrivée..

2024-03-02 fin : 2024-03-02 23:00:00. .

Salle polyvalente

Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Night-time 5km walk, 100% nature, in the Chabrières forest.

Open to adults aged 16 and over.

Headlamp required.

Soup offered to participants on arrival.

Paseo nocturno de 5 km, 100% naturaleza, por el bosque de Chabrières.

Abierto a mayores de 16 años.

Linterna frontal obligatoria.

A los participantes se les ofrecerá una sopa a la llegada.

Nachtwanderung von 5 km Länge, 100 % Natur, im Wald von Chabrières.

Offen für Erwachsene ab 16 Jahren.

Eine Stirnlampe ist erforderlich.

Den Teilnehmern wird bei ihrer Ankunft eine Suppe angeboten.

