Spectacle : Les Mutins de La Courtine Salle polyvalente Savennes, 26 novembre 2023, Savennes.

Savennes,Creuse

Le comité des Loisirs de Savennes accueille un spectacle de théâtre écrit et mis en scène par Frédéric Choffel coproduit par les associations La Courtine 1917 et l’Atelier du Soir.

20000 soldats russes sont venus combattre aux côtés des Francçais pendant la première guerre mondiale dans le cadre d’un troc « hommes contre munitions » entre Nicolas II, tdar de Russie et le gouvernement français….

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salle polyvalente

Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Loisirs de Savennes hosts a play written and directed by Frédéric Choffel, co-produced by the associations La Courtine 1917 and l’Atelier du Soir.

20,000 Russian soldiers came to fight alongside the French in the First World War as part of a « men for ammunition » barter between Nicholas II, the Russian Tsar, and the French government…

El Comité des Loisirs de Savennes acoge una obra de teatro escrita y dirigida por Frédéric Choffel y coproducida por las asociaciones La Courtine 1917 y l’Atelier du Soir.

20.000 soldados rusos vinieron a luchar junto a los franceses durante la Primera Guerra Mundial en el marco de un trueque de « hombres por municiones » entre Nicolás II, el Zar de Rusia, y el gobierno francés…

Das Comité des Loisirs in Savennes empfängt eine Theateraufführung, die von Frédéric Choffel geschrieben und inszeniert wurde und von den Vereinen La Courtine 1917 und L’Atelier du Soir koproduziert wurde.

20000 russische Soldaten kämpften während des Ersten Weltkriegs an der Seite der Franzosen im Rahmen eines Tauschgeschäfts « Männer gegen Munition » zwischen Nikolaus II, dem Tdar von Russland, und der französischen Regierung…

