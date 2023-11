Marché de Noël Salle polyvalente Saulzet, 9 décembre 2023, Saulzet.

Saulzet,Allier

Atelier bougies pour enfants à 11h et à 15h..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Salle polyvalente

Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Candle workshop for children at 11 am and 3 pm.

Taller de velas para niños a las 11 h y a las 15 h.

Kerzenworkshop für Kinder um 11 Uhr und um 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme Val de Sioule