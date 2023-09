Soirée truffade Salle polyvalente Sarran, 7 octobre 2023, Sarran.

Sarran,Corrèze

Repas dansant avec l’orchestre de Patrice Rivière (variété-musette) et soirée truffade.

Menu : entrée, saucisse truffade*, salade, fromage, tarte (* possibilité de pommes de terre sans fromage)

Repas + soirée dansante : 20€ (demi-tarif pour enfant de moins de 12 ans).

À 20h à la salle polyvalente de Sarran.

Réservations au 06 80 88 51 52 (avant le 5 octobre)..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Salle polyvalente

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Dinner-dance with Patrice Rivière’s orchestra (variety-musette) and truffle evening.

Menu: starter, truffle sausage*, salad, cheese, tart (*potatoes without cheese possible)

Meal + dance: 20? (half-price for children under 12).

8pm at Sarran village hall.

Reservations on 06 80 88 51 52 (before October 5).

Cena-baile con la banda de Patrice Rivière (variedad-musette) y velada trufada.

Menú: entrante, salchicha trufada*, ensalada, queso, tarta (* posibilidad de patatas sin queso)

Comida + baile: 20 euros (mitad de precio para menores de 12 años).

A las 20.00 h en la sala del pueblo de Sarran.

Reservas en el 06 80 88 51 52 (antes del 5 de octubre).

Tanzmahl mit dem Orchester von Patrice Rivière (Varieté-Musette) und Trüffelabend.

Menü: Vorspeise, Trüffelwurst*, Salat, Käse, Kuchen (* Möglichkeit von Kartoffeln ohne Käse)

Essen + Tanzabend: 20? (Kinder unter 12 Jahren zahlen den halben Preis).

Um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle von Sarran.

Reservierungen unter 06 80 88 51 52 (bis zum 5. Oktober).

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières