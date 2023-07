Spectacle de danse: « So egin » – Zarena Zarelako Salle polyvalente Sare, 16 juillet 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

[FR] Le comité des fêtes de Sare vous donne rendez-vouspour le spectacle de danse basque moderne de Zarena Zarelako.

– Prévente au bar de la mairie ou à Kafia du 7 juillet jusqu’au 13 juillet

– Billetterie sur place le jour même à partir de 17h (en fonction des préventes)

– Buvette et restauration (talo)

[EUS] Hitzordua emaiten dizuegu Zarena zarelako euskal dantza modernoa taldearen ikusgarriaz gozatzeko !

– Aurresalmenta Kafian edo Herriko edantegian uztailaren 7tik 13rat

– Lekuak bertan eros daitezke (aurresalmenten arabera)

– Taloak eta edariak bertan.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 20:00:00. EUR.

Salle polyvalente

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



[FR] The Comité des fêtes de Sare invites you to the modern Basque dance show by Zarena Zarelako.

– Pre-sales at the town hall bar or at Kafia from July 7 to July 13

– On-site ticket sales from 5pm (depending on pre-sales)

– Refreshments and food (talo)

[FR] La comisión de fiestas de Sare les invita al espectáculo de danza vasca moderna de Zarena Zarelako.

– Venta anticipada en el bar del ayuntamiento o en Kafia del 7 de julio al 13 de julio

– Venta de entradas el mismo día a partir de las 17h (según preventa)

– Refrescos y comida (talo)

[FR] Das Festkomitee von Sare lädt Sie zu einer modernen baskischen Tanzaufführung von Zarena Zarelako ein.

– Vorverkauf in der Bar des Rathauses oder in Kafia vom 7. Juli bis zum 13. Juli

– Kartenverkauf vor Ort am selben Tag ab 17 Uhr (abhängig von den Vorverkaufszahlen)

– Getränke und Essen (Talo)

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Pays Basque